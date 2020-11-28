Дмитрий Полоз признан лучшим игроком матча с "Динамо"

В донской столице состоялась встреча ФК "Ростов" и ФК "Динамо". Матч прошел в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу РПЛ. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу желто-синих.

Забитыми голами отличились Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян. Полоз оформил первый в своей карьере хет-трик, благодаря которому был признан лучшим игроком матча.

- Этой мой первый хет-трик в карьере. Не назову победу простой, до середины второго тайма было достаточно тяжело, мы вели со счетом 1:0, - поделился впечатлениями от игры Полоз.

Кроме того, игрок отметил, что бить пенальти было его личной инициативой.

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Счет в матче ФК "Ростов" - ФК "Динамо" открыл игрок желто-синих Дмитрий Полоз.

Мяч залетел в ворота на 35 минуте игры.

АЛЛО!

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