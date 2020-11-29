Виновника серии краж из автомобилей поймали в Ростове

В Ростове поймали серийного вора Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж.

В местный отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил, что из его автомобиля ВАЗ-2102 был похищен видеорегистратор, а перед этим взломан замок. Полицейские занялись поисками злоумышленника.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Кроме того, удалось установить его причастность еще к пяти подобным эпизодам. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и сообщил, что взламывал двери автомобилей, а затем похищал имущество и продавал его. Все вырученные деньги он тратил. Общая сумма нанесенного ущерба составила 60 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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