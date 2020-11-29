Агрессивные собаки встревожили жителей Северного микрорайона

В Ростове бродячие собаки бросаются на людей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В донской столице местные жители пожаловались на разъяренных псов в Северном микрорайоне города.

Агрессивные животные обитают в овраге, который ведет от улицы Орбитальной прямо к рынку "Темерник". О собаках сообщили в сервисе "Благоустройство города". По словам очевидцев, псы ни с того ни с сего могут нападать на прохожих. Это крайне осложняет путь на рынок и обратно для местных жителей.

- Есть факты укусов и обращений в травмпункт. Животные очень агрессивны, - написал автор обращения.

Ростовчанин убедительно попросил принять меры. На момент субботы, ответа не обращение не поступало.

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