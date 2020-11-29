Ростовчанка лишилась всех своих сбережений после желания их обезопасить

В Ростове еще одна местная жительница лишилась средств после звонка лжебанкира Фото: "КП" Архив

В Ростове разыскивают очередного телефонного мошенника.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала уже знакомую всем историю. Позвонил незнакомый номер, на том конце голос представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковской карты ростовчанки в эту самую минуту кто-то пытается снять всю сумму. Девушка заверила мошенника, что сама она никаких операций в данный момент не производит, тот в свою очередь предложил обезопасить хранящиеся на карте средства, для этого необходимо скачать приложение и ввести туда все данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. Но как только доверчивая ростовчанка выполнила все по пунктам, то с ее счета тут же списались все средства - более полумиллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове лжесотрудник банка похитил 400 тысяч рублей у испуганной ростовчанки.

Найти злоумышленника пока не удалось.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!