"Не от усталости": ростовчане не смогли разбудить уснувшего на светофоре таксиста

В Ростове таксист уснул в ожидании зеленого света Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице уснувший глубоким сном таксист изрядно встревожил других автовладельцев.

Машина остановилась на светофоре, но когда загорелся зеленый свет так и не тронулась с места, хотя двигатель был заведен. Инцидент произошел ночью, поэтому большого потока автомобилей не было, но тех, кто проезжал мимо, очень заинтересовала стоящая посреди дороги машина. Несколько водителей остановились и решили поинтересоваться, что произошло.

Когда они подошли к машине и открыли дверь, то увидели, что таксист уснул прямо за рулем. Его попробовали разбудить, но попытки успехом не увенчались. К счастью, пассажира в этот момент в машине не было.

- Он спал в машине и явно не от того, что устал. Будьте внимательней, когда к вам приезжает такси, смотрите на поведение водителя, - рассказали о произошедшем очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

Также свидетель произошедшего сообщил, что прибывшие на место сотрудники ДПС забрали мужчину на медосвидетельствование. Кроме того, в комментариях под постом отметились и представители компании, в которой работает таксист. Они пообещали провести с ним беседу и напомнить о необходимости своевременного отдыха.

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К счастью, никто не пострадал.

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