Еще 15 смертей от коронавируса зарегистрировано в регионе

В Ростове от коронавируса скончались 15 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области от опасной инфекции скончались еще 15 человек.

Такие результаты опубликовал Роспотребнадзор после того, как медики отчитались о проведенных патолого-анатомических вскрытиях. По данным вскрытий, все погибшие имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма.

- Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин, 55, 68, 75, 83, 84 и две 87 лет, и восемь мужчин – 58, 68, 70, 77, трое 80 и 85 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1 311 человек. Кроме того, в настоящее время еще 168 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, врачи борются за из жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители 45 городов и районов области оказались заражены коронавирусом за минувшие сутки.

Ростов по-прежнему остается лидером по заболеваниям за сутки.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!