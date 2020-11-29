"Спасибо тебе за меня": Татьяна Котова написала трогательное поздравление с Днем матери

Татьяна Котова поздравила маму с Днем матери. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова написала своей маме трогательное поздравление с Днем матери.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка выложила фотографии своей красавицы-мамы в различных ярких и эффектных нарядах. А в самом тексте под фото Татьяна пооткровенничала об их отношениях с главной женщиной в жизни каждого человека.

По словам Котовой, мать была ее первым наставником во всем - в красоте, дружбе, кулинарии, на сцене и в жизни. Именно она научила маленькую Таню правильно следить за собой. Кроме того, звезда призналась, что как и все девочки, тайком брала мамину косметику и примеряла на себя, чтобы быть на нее похожей.

- Ты научила меня любить себя, но при этом прощать людеи и быть справедливои . С тобои мы можем обсуждать моих женихов... и не только их, чужих женихов тоже. Ты всегда веришь и поддерживаешь меня во всем. С Дне м матери! И спасибо тебе за меня, - написала Татьяна, обращаясь к маме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты — ценность»: Татьяна Котова назвала женщину частичкой мироздания.

А еще порассуждала о божественной природе.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!