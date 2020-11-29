Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась секретами своего детства и поздравила маму с праздником

Анастасия Костенко поздравила маму с праздником. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовская модель Анастасия Костенко с трепетом поделилась историями из своего детства и поздравила свою маму и всех матерей страны с праздником.

Настя опубликовала в своем профиле Инстаграм теплое летнее фото со своей мамой. Кроме того модель призналась, что только после того, как сама стала матерью, поняла, что материнское сердце вмещает в себя не только безграничную любовь, но и невероятную тревогу за свое чадо.

- Помню, как мама плакала вместе со мной, когда у меня 10 раз за 3 дня были содраны в кровь колени от падений, как я постоянно приходила с глубокими порезами на ногах (я была очень бедовая), то с шишкой, то с «фингалом», то меня столкнули с раскалённой горки в детском саду и мне мамуля обрабатывала ожоги, то меняла бинты на фурункулах. Теперь я знаю, что это за боль, когда думаешь: «Лучше бы я упала, чем мой ребёнок, лучше пусть у меня температура, чем у доченьки!», - поделилась мыслями Анастасия Костенко.

Затем красотка обратилась к своей маме и горячо поздравила ее от себя, сестры и брата с праздником. А затем девушка обратилась ко всем женщинам с не менее теплыми поздравлениями.

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