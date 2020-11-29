Полина Диброва опубликовала теплое фото с мамой

Полина Диброва поздравила маму с праздником. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва поздравила свою любимую маму с праздником.

Девушка в своем аккаунте в соцсети Инстаграм опубликовала фото в обнимку с любимой мамой на фоне поленьев. Мать модели выглядит очень молодо. Обе женщины на фото одеты в белые платья, а у Полины на голове красуется элегантная шляпка.

В подписи к фото модель поздравила маму с Днем матери и призналась в очень теплых чувствах, которые испытывает к ней.

Подписчики девушки присоединились к поздравлениям. И высказали их не только ее матери, но и ей самой, так как Полина тоже является мамой трех прекрасных ребятишек.

"Полина, от всей души поздравляю с чудесным праздником! Здоровья и всего самого доброго Вашей мамочке и деткам!", "Счастья и крепкого здоровья, девочки", "Милые, нежные, самые важные мамы - поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы ваши надежды оправдывались. Пусть чуткое материнское сердце всегда будет спокойно биться в такт с радостью, успехом и гордостью за своих деток. Будьте здоровы и счастливы, ведь вы - наше все!" - написали подписчики Дибровой.

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