С 1 декабря перекроют проезд по улице 29-я Линия

В Ростове до 30 января будет перекрыто движение по некоторым улицам Фото: "КП" Архив

В донской столице с 1 декабря по 30 января будет перекрыт проезд по улице 29-я Линия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Богданова до улицы Подвойского, а также на улице Подвойского на участке от улицы 29-я Линия до улицы 27-я Линия. Причиной для введения ограничений станет проведение работ по прокладке подземных коммуникаций.

А также, с 1 декабря по 30 января автомобилям нельзя будет проехать по улице 23-я Линия на участке от Листопадова до дома № 54 по 23-й Линии. Здесь также будут прокладывать подземные коммуникации.

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