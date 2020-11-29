Супруга главного тренера ФК "Ростов" поздравила всех мамочек с праздником

Дарья Карпина поздравила мам с праздником. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм

Дарья Карпина поздравила всех женщин, являющихся мамами с праздником.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм супруга Валерия Карпина выложила фото, на котором она еще находится в положении. На ней был надет элегантный костюм темно-коричневого цвета. В подписи под снимком Дарья обратилась ко всем тем, кто уже является мамами и поздравила их с праздником.

Многие подписчики супруги Валерия Георгиевича подумали, что они вновь ожидают пополнения и теперь уже мужского пола. Но Даша успокоила своих поклонников, сказав, что это всего лишь фото из архива. Другие же подключились к поздравлениям девушки.

"Даша, с праздником Вас!!!", "И Вас, умницу, красавицу, классную настоящую!!! Девчонкам вашим счастливой судьбы!!!", "Спасибо, и вас. Пусть у ваших детей будет все хорошо и за них не болит сердце", - написали подписчики Дарьи.

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