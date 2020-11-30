Двое мужчин пострадали в пожаре в Ростовской области

В Ростовской области два человека пострадали при пожаре Фото: "КП" Архив

В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул частный дом.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, около четырех часов вечера на улице Розы Люксембург. Соседи почувствовали запах гари и заметили, как с соседнего участка валит дым, после этого они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев площадь возгорания уже составляла 16 квадратных метров. Спасатели вытащили из огня двух мужчин 56 и 62 лет, они успели получить достаточно сильные ожоги. Локализовать возгорание удалось в 16:13, а полностью пожар потушили в 16:18. Причина воспламенения остается неизвестной, ее предстоит установить специалистам.

- Для ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Огнем было охвачено 80 квадратных метров.

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