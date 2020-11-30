В Ростове насмерть сбили пешехода

Медики констатировали смерть пешехода. Фото: Архив КП

Обычная прогулка по центральной улице Западного жилого массива Ростова-на-Дону закончилась трагедией для 40-летнего горожанина. Иномарка насмерть сбила его во время того, как он переходил дорогу.

Смертельное ДТП произошло накануне на проспекте Стачки в районе дома № 199 около 17:30.

- 24-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, наехал на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, - рассказали в управлении ГИБДД региона.

О полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Медики констатировали гибель человека.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти пешехода.

Полицейские также устанавливают причины возгорания трех иномарок, которые за один день полностью сгорели в Октябрьском и Советском районах Ростова.

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