Ростовская область вошла в список регионов с самой большой безработицей

Люди обращаются в центры занятости. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовская область заняла 10 место по всей России по числу безработных жителей. Данные опубликовали в федеральном Росстате. Специалисты привели показатели за октябрь этого года.

Согласно официальной информации, у нас 122 тысяч человек признаны безработными. При этом общее число трудоспособного населения - более 2,1 миллиона. Абсолютное большинство из них имеют оплачиваемую занятость. В целом же уровень безработицы на Дону составил 5,3 процента, а по стране - 6,3 процента.

Важно сказать, что донской регион стал вторым по этим показателям по Южному федеральному округу. Самая худшая ситуация в Краснодарском крае, где без работы находятся свыше 160 тысяч жителей.

Добавим, что в нашем регионе далеко не самая худшая статистика. Больше безработных зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области, Чечне и Дагестане.

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