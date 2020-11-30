Коронавирус унес жизни еще 15 жителей Ростовской области

Врачи делают все возможное, чтобы победить пандемию коронавируса. Фото: Архив КП

Донские медики за минувшие суки зарегистрировали еще 15 погибших из-за коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по противодействию распространения инфекции, общее число умерших из-за COVID-19 составляет 1326 человек.

За минувшие сутки скончались восемь больных коронавирусом пожилых женщин - в возрасте 62, 67, 68, две 69, 71, 72 и 84 лет, а также семеро мужчин. Самому молодому их погибших дончан было 38 лет, а самому пожилому 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, которые значительно ухудшали состояние здоровья пациентов и затрудняли их лечение.

Сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких врачи подключили 161 пациента в тяжелом состоянии с COVID-19. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

С момента начала пандемии от коронавируса вылечили 32399 заболевших, в том числе за последние сутки – 308 человек.

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