Почему вырубили деревья на Пушкинской, объяснение мэрии

Работы выполняет подрядная организация. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совсем недавно жители Ростова-на-Дону наблюдали мрачную картину: неожиданно главная пешеходная улица города Пушкинская стала почти лысой. Во многих местах коммунальщики спилили взрослые деревья, оставив лавочки, которые стоят под ними, без естественного навеса от солнца и дождя. Людей возмутил такой порядок вещей, ведь Пушкинская всегда была место притяжения всех горожан.

За разъяснениями мы обратились в администрацию донской столицы. В мэрии отметили, что все работы выполняет подрядная организация согласно заключенному еще летом контракту. Компания действительно спиливает деревья, но только аварийные. Это делается, чтобы не допустить трагедий в будущем.

Однако в работе подрядчика были выявлены нарушения. Рабочие валили деревья, распиливали их и складировали на газоне. Это привело к повреждению травы. Теперь исполнитель должен за собственный счет восстановить зеленое покрытие и вернуть все в первоначальный вид.

Напомним, трагедии и инциденты из-за аварийных деревья уже случались на Пушкинской. Так в марте 2018 года отломившаяся ветка упала на 21-летнюю девушку, которая вместе с мужем и малолетним ребенком прогуливалась по улице. Тяжелая ветка ударила девушку по голове, от чего она скончалась на месте.

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