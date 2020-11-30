Бывшие обитатели Александровской рощи лишили сна жителей соседнего жилого комплекса

В Ростове совы мешают спать местным жителям Фото: "КП" Архив

Жители одного из ростовских жилых комплексов пожаловались на атакующих их по ночам сов.

О своей беде горожане написали в одном из городских пабликов соцсети. С их слов, проблема возникла в тот момент, когда была вырублена часть Александровской рощи. На месте, где раньше были деревья, теперь располагается строительная площадка. А совы, которые до этого таились в глуши деревьев, теперь ухают вблизи жилых домов и совершенно лишили сна местных жителей.

- Не можем спать по ночам. Совы кричат всю ночь. Приходится закрывать окна и пользоваться берушами. Настолько мы не высыпаемся, - пожаловался автор поста.

Но нашлись и те, кто спит, по всей видимости, очень крепко и полностью отрицает наличие птиц вблизи микрорайона.

«Там деревьев не осталось - какие совы? Кроме кранов ничего нет», - высказалась в комментариях другая местная жительница.

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Псы шумят где-то с 23:00 и до четырех часов утра.

АЛЛО!

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