Мужчину со шрамом и татуировками разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области ищут пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД

В Ростовской области уже пятый месяц не могут найти пропавшего мужчину.

41-летний Андрей Николаевич Корсунов проживал в хуторе Коврино Пролетарского района и в июле бесследно исчез с животноводческой фермы. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к сотрудникам полиции.

На вид мужчине 40-45 лет, он среднего роста и худощавого телосложения. Пропавший имеет карие глаза, средний нос, скошенный подбородок и треугольные уши.

Из особых примет на теле мужчины имеются татуировки: на указательном пальце правой руки изображение в виде перстня с короной в верхней части, на среднем пальце в виде восьмиконечной звезды; на среднем пальце левой руки татуировка в виде перстня, на предплечье шрам полосовидной формы.

- Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону:8 (863-74) 9-90-61, 8-928-197-33-01 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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