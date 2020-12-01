Дорогостоящую цепочку похитил ростовчанин у своего сожителя

В Ростове поймали местного жителя за кражу дорогой цепочки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия удалось выяснить, что 27-летний ростовчанин проживал вместе с потерпевшим и знал, где хозяин квартиры хранил свою золотую цепочку стоимостью 75 тысяч рублей. Злоумышленник дождался, когда потерпевшего не окажется дома и похитил украшение. Затем он сдал его в ломбард, а все вырученные деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.

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