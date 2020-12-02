В Ростове грядут масштабные отключения света Фото: "КП" Архив

Отключения света 3 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

В четверг, 3 декабря с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Вятская 37, 37/4; ул. Штахановского 10/4; 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41 линия 26-52, 23-47; ул. 39 линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49 линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27 линия 11-23, 16-20; ул. 29 линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29 линия 79-131, 70-106; ул. 31 линия 77-129, 78-132; ул. 33 линия 77-141, 72-132; ул. 35 линия 94-138.

А также в это же время отключения ожидаются по адресам: просп. Стачки 42/1, 30/34, 46, 30-86; ул. Тренева 3А, 24, 26А, 28, 16-18; ул. Мопра 32, 29, 42, 38, 28-30, 23-33; пл. Рабочая 19; ул. 2-я Баррикадная 4; просп. Нагибина 19 (Гостиница «Амакс»), автостоянка «Бриз»; ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Конный 45, 56; ул. Марины Расковой 52-56; пер. Красной Звезды 47-67, 52-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 69-83; ул. Книжная 43-123, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; пер. Гельца 37-113, 28-64; пер. Якуба Колоса 27-41, 32-46; ул. А. Блока 43-59, 38-52.

Электроприборами еще не смогут воспользоваться жители ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; снт «Темерник»; ул. Ленина 221-231, 182-208; ул. Врубовая 91-107; ул. Труда; ул. Богатырская; ул. Нансена 423/1; пер. Тагильский; пер. Пилотов; ул. Водников; пер. Краевой; пер. Потапинский.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет на ул. Варфоломеева 15-49, 34-66; пер. Приволжский 3, 4-8, 20-30, 12-28; ул. Малюгиной 3-13.

С 9:30 до 18:00 свет отключат по следующим адресам: пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озаренная 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2, 38; ул. Цветочная 2-4; ул. Доватора 1, 11, 17, 18, 2-40, 51, 51Б, 55, 59; пер. Тростниковый 4; ул. Бессарабская 1-25, 2-28; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-16, 28-30, 9-45; ул. Кронштадская 1-33, 2-32; ул. Кутузова 1-23, 2-48; ул. Лесная 8-36, 51, 52Б, 44, 53, 57; ул. Литовская 2-30; ул. Светлая 8-24, 25-37; ул. Сестрорецкая 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-27, 2-22; ул. Бетховена 1, 3А, 3Б; пер. Вешенский 2-8, 5-15, 23; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ДНТ «Любушкино»; СНТ «Геолог»; СНТ «Строитель»; СНТ «Коммунар»; СНТ «Дон-Подход»; СНТ «Светлый Путь»; ул. Аккуратная 2.

С 10:00 до 12:00 электричество отключат по адресам: пер. Музыкальный 29/57; ул. Петрашевского 65-83, 16-34, 14/27, 57/29.

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