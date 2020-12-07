МЧС: горевший в Ростове рынок не проверяли из-за моратория с 2012 года

Законодательство ограничивает количество проверок малого бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инспекторы МЧС проверяли рынок «Классик» около восьми лет назад. Законодательство ограничивает количество проверок малого бизнеса, сейчас ответственность за пожарную безопасность несут владельцы и работники небольших торговых точек, пояснили в ведомстве.

В 2012 году инспекторы выявили на территории рынка несколько нарушений, суд признал законным административный штраф. Затем в силу вступили ограничения на проверку объектов малого бизнеса. Сотрудники МЧС вели профилактические беседы с руководством рынка и владельцами торговых точек. В последний по счету раз перед пожаром с работниками рынка спасатели беседовали в ноябре нынешнего года, пояснили в пресс-службе областного управления МЧС.

Вчера, напомним, возник пожар в одном из павильонов рынка «Классик», в котором хранились пиротехнические изделия. Звук взрывающихся фейерверков ростовчане слышали в радиусе нескольких километров. Возгорание распространилось на площадь около четырех тысяч квадратных метров, на месте работали около 400 спасателей и почти 100 единиц техники. Справиться с огнем полностью спасателям удалось только сегодня утром. Пострадали десятки торговых точек, некоторые сгорели полностью с находившимся в них товаром.

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