Сотням ростовчан предстоит во вторник остаться без света Фото: "КП" Архив

Отключения света 8 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

Во вторник, 8 ноября, с 8:00 до 18:00 посидеть без электричества предстоит жителям следующих адресов: ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский 2-16, 1-17.

А также с 9:00 до 17:00 света не будет у жителей ул. Варфоломеева 15-49, 34-66; пер. Приволжский 3, 4-8, 20-30, 12-28; ул. Малюгиной 3-13; ул. 20 лет Октября 66, 79/2А; ул. Брестская 1/79А; ул. Грисенко 21/1, 21/62, 23А; ул. Конституционная 58/62, 60, 63/64; просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191/14; ул. Тружеников 16, 18, 20, 22; ул. Мечникова 77/1, 77Б, 77В, 77З, 77/2; ул. Красноармейская 278/58, 278, 264, 157, 288-298; ул. Восточная 62; пер. Нахичеванский 56-58.

С 10:00 до 12:00 электроприборами не смогут воспользоваться горожане по адресам просп. Стачки 184/1, 184, 186.

Кроме того, с 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат в домах по просп. Стачки 184/1, 184, 184/2, 184/6, 186/1, 186А, 188.

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