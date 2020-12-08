В Ростове ожидаются масштабные отключения света Фото: "КП" Архив

Отключения света 9 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

В среду, 9 декабря, с 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; ул. Богачева 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480; 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43 линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47 линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138; ул.Стадионная 3-9А; 11/6; ул.Целиноградская 4/5; 4-6/11; ул.Фрунзе 3-5/3; пер.Биржевой; пер.Тимирязева; ул. 26-го июня 138-162, 107-163; ул. Лесозащитная 94-144, 85-127; ул. Печорская 92-132, 109-149; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-69, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Адлерский 1-55, 2-52; пер. Армавирский 2-44, 15-45; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Двинская 37-69, 66-94; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Борковского 1-53, 2-40; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 1-51, 2-50; ул. Победы 1-35, 2-46; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 77-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-я Грамши 101-137, 128-176; спуск Весёлый 2-16, 7-9; ул. Достоевского, 1-9, 2-12; ул. Писательская 2-8, 1-5; ул. Скачкова 25-49; ул. Республиканская 140-144.

С 9:30 до 18:00 свет отключат на ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44В; ул. Ерёменко 45-47, 55, 79-81, 58, 44А; ул. Западная 13-55, 85-87, 101-127, 22-68; ул. Калининградская 26-64, 17-75; ул. Карпатская 1-39, 2-40; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Маршальская 1-35, 2-44; ул. Озёрная 1-41, 2-42; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; ул. Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; С/т «Ростов-Главный» ул. Доватора 144/30, 235, 243/42; ул. Журнальная; ул. Пшеничная 43/82; С/т «Пролетарский молот»; С/т «Западный-2».

А с 10:00 до 13:00 электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Коммунистический 4/1, 6, 6/1, 8/1, 10, 10А, 12Б, 28Б, 193.

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