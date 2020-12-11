Избран новый глава администрации Новочеркасска

Должность занял бывший глава города Юрий Лысенко. Фото: администрация Новочеркасска.

Администрацию Новочеркасска возглавил Юрий Лысенко. Его избрали 11 декабря на заседании городской Думы, сообщается на сайте горадминистрации.

Алексей Лысенко окончил Новочеркасский государственный технический университет. Он работал на «Новочеркасской ГРЭС», какое-то время возглавлял местный дом детского творчества. С 2015 годы занимал должность председателя городской Думы — главы города. В конце января он досрочно снял с себя полномочия и стал заместителем главы администрации Новочеркасска и исполняющим обязанности сити-менеджера.

Ранее должность главы администрации Новочеркасска занимал Игорь Зюзин. Осенью 2019 года его задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, занимая пост главы администрации Зверева, он получил 2,6 миллиона рублей от директора местной строительной компании. После задержания чиновника отправили в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации Новочеркасска попался на взятке в 2,5 млн рублей

В отношении Игоря Зюзина возбуждено уголовное дело. (Подробности)

Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку

Резонансная история с уголовным делом, возбуждённым в отношении главы Новочеркасска Игоря Зюзина, получила логичное продолжение. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.