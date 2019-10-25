Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку
Резонансная история с уголовным делом, возбуждённым в отношении главы Новочеркасска Игоря Зюзина, получила логичное продолжение. Пойманный с поличным градоначальник, находящийся в данный момент под арестом, подал в отставку. Решение мэра единогласно поддержали депутаты гордумы.
- Игорь Зюзин направил в городскую Думу заявление о добровольном досрочном прекращении исполнения полномочий, - сообщает пресс-служба администрации казачьей столицы.
Общим голосованием парламентарии приняли отставку, скандальный чиновник уволен с занимаемой должности по собственному желанию сегодня, 25 октября.
Напомним, что Зюзина задержали 15 октября по подозрению в получении взятки. По версии следствия, опальный сити-менеджер незаконно присвоил крупную сумму в 2,5 млн рублей. Против бывшего шефа дала показания его экс-заместитель Альбина Порошина, уже отбывающая наказание по этому делу.
Следователи пролагают, что оба чиновника ещё во время совместной работы в Зверево сначала помогали заключать муниципальные контракты на выполнение строительных работ, а потом способствовали их беспрепятственной приёмке.
Кроме того, ранее был арестован Сергей Басакевич — это другой заместитель Игоря Зюзина. Басакевича также обвиняют в получении взятки в размере 1 млн рублей.
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В отношении Игоря Зюзина возбуждено уголовное дело
В Новочеркасске в центре скандала оказался сити-менеджер Игорь Зюзин. Главу администрации казачьей станицы заподозрили в коррупции.
- Он был задержан после получения крупной взятки, сумма которой превышает 2,5 млн рублей, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области. - Был доставлен в следственный отдел. Насколько известно, этим делом занимается даже не региональный следком.
ИСТОЧНИК KP.RU