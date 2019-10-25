2019-10-25T12:22:20+03:00
Общество

Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку

Полномочия Игоря Зюзина на посту истекают 25 октября
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
На Игоря Зюзина завели уголовное дело. ФОТО: горадминистрация НовочеркасскаНа Игоря Зюзина завели уголовное дело. ФОТО: горадминистрация Новочеркасска
Изменить размер текста:

Резонансная история с уголовным делом, возбуждённым в отношении главы Новочеркасска Игоря Зюзина, получила логичное продолжение. Пойманный с поличным градоначальник, находящийся в данный момент под арестом, подал в отставку. Решение мэра единогласно поддержали депутаты гордумы.

- Игорь Зюзин направил в городскую Думу заявление о добровольном досрочном прекращении исполнения полномочий, - сообщает пресс-служба администрации казачьей столицы.

Общим голосованием парламентарии приняли отставку, скандальный чиновник уволен с занимаемой должности по собственному желанию сегодня, 25 октября.

Напомним, что Зюзина задержали 15 октября по подозрению в получении взятки. По версии следствия, опальный сити-менеджер незаконно присвоил крупную сумму в 2,5 млн рублей. Против бывшего шефа дала показания его экс-заместитель Альбина Порошина, уже отбывающая наказание по этому делу.

Следователи пролагают, что оба чиновника ещё во время совместной работы в Зверево сначала помогали заключать муниципальные контракты на выполнение строительных работ, а потом способствовали их беспрепятственной приёмке.

Кроме того, ранее был арестован Сергей Басакевич — это другой заместитель Игоря Зюзина. Басакевича также обвиняют в получении взятки в размере 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава администрации Новочеркасска попался на взятке в 2,5 млн рублей

В отношении Игоря Зюзина возбуждено уголовное дело

В Новочеркасске в центре скандала оказался сити-менеджер Игорь Зюзин. Главу администрации казачьей станицы заподозрили в коррупции.

- Он был задержан после получения крупной взятки, сумма которой превышает 2,5 млн рублей, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области. - Был доставлен в следственный отдел. Насколько известно, этим делом занимается даже не региональный следком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку
Приглашаем ростовчан в фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!»
В Ростове-на-Дону бизнесмен получил от налоговой 70 млн рублей и раскаялся
В Ростове-на-Дону супруги лже-инвалиды получили от государства 700 тысяч рублей
В Ростовской области экс-инспектора ГИБДД посадили за взятки на экзамене по вождению
В Ростовской области от уплаты транспортного налога освободят около 100 тысяч жителей
Старая «копейка» устроит убойный тест-драйв по ямам на дорогах в Ростове
В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний пенсионер
Погода на выходные 26-27 октября в Ростове-на-Дону: в регион идут дожди и похолодание
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 октября 2019: где и когда
В Ростовской области двое заживо сгорели в иномарке
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Ростове-на-Дону на «птичьем рынке» у попугаев нашли опасную для человека болезнь
Самой красивой россиянке предложили выйти замуж за известного модельера
Новым генеральным директором "СКА Ростов" стал Сергей Городничук
В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта в день матча «Ростов»–«Сочи»
«Открыли стрельбу по машине»: двое мужчин совершили ограбление в Первомайском районе Ростова-на-Дону
Неделя академической мобильности пройдёт в ЮФУ
Избил ремнем: ростовчанка рассказала всему городу о жестких методах воспитания незнакомого мужчины
Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой