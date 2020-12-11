Стало известно, что будет с огромным стеклянным долгостроем на проспекте Сиверса

Именно так должен был выглядеть отель. Фото: архив "КП"

В администрации Ростова-на-Дону дали разъяснения насчет огромного стеклянного долгостроя, расположенного на проспекте Сиверса вблизи моста. Ранее там хотели организовать элитную гостиницу Sheraton с офисными помещениями и фитнес-клубом. Сегодня градоначальник Алексей Логвиненко сообщил, что готовность здания оценивалась в 90 процентов.

- Эта гостиница в частной собственности. Но в конечном итоге все это упало в банкротство, - отметил на встрече с редакторами ростовских СМИ Логвиненко.

Он добавил, что поступило уже два предложения, что делать с долгостроем. Различные инвесторы предлагали построить там апартаменты, то есть элитную недвижимость. Однако к 1 июля следующего года, когда запретят строить многофункциональные здания, они бы не успели ввести их в эксплуатацию.

- Но что на этом месте делать? Подъезды сложные. Торговый центр – нет. Гостиница – нет. Инвестор же должен зарабатывать, - говорит Алексей Валентинович. - Мое мнение, что в конечном итоге все это снесут. Потому что сегодня в реконструкцию надо вложить колоссальные деньги.

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