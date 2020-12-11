На дороги Ростова вернули троллейбус № 14

Троллейбус № 14 снова выйдет на линию Фото: "КП" Архив

В Ростове на улицы снова выйдет троллейбус № 14. Ростовчане смогут добраться на нем с Центрального рынка до площади 2-й Пятилетки.

Свою работу он начнет осуществлять с 14 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. На линию каждый день будут выходить по шесть единиц транспорта.

Что же касается маршрута транспорта, то он будет пролегать от Центрального рынка через улицу Московскую, затем троллейбус свернет в переулок Соборный, а потом на улицу Темерницкую и проспект Буденновский. После этого он поедет по улице Стадионной на Шеболдаева, а оттуда - на площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, улицы Ларина, Немировича-Данченко и остановится на площади 2-й Пятилетки.

Обратно путь будет проходить зеркально.

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Рассказываем, когда они начнут работать.

АЛЛО!

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