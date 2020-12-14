Орангутаны, шимпанзе, макаки: кто отмечает международный день обезьян в ростовском зоопарке

Обезьяны отмечают свой праздник в теплых вольерах. Фото: ростовский зоопарк

Сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день обезьян. В ростовском зоопарке насчитывается огромное разнообразие этих животных. Многие годы сотрудники питомника со всего мира собирали различных приматов. Теперь многие из обитателей образовали пары, создали больше семьи.

Питомцев в честь особого дня угостят лакомствами, праздник отмечают сразу 15 различных видов обезьян. Это борнейский орангутан, привычный всем шимпанзе, кошачий лемур, обыкновенная игрунка, бурый капуцин, макак резус, львинохвостый макак, макак лапундер, магот, павиан анубис, гамадрил, павиан-сфинкс, зеленая мартышка-вервет, красная мартышка и восточный колобус.

Зимуют обезьяны в специальных, отапливаемых вольерах. Как рассказали в зоопарке, сотрудники перевели обезьян в отдельные помещения с приходом первых холодов. Это произошло еще в ноябре. В нашем зоопарке пик активности приматов приходится на светлое время суток. Их кормят растительной пищей, но некоторые лакомятся и мелкими насекомыми.

В дикой природе приматы обычно обитают в тропических и субтропических зонах. Максимально комфортно они чувствуют себя в густых лесах. Живут небольшими стадами или семейными группами.

С одной из представительниц семейства шимпанзе, обезьяной Эле произошел удивительный случай. Неожиданно для всех она принялась мыть окна в своем вольере. Необычное поведение животного сняли на камеру сотрудники зоопарка.

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