Стала известна сумма штрафов за запуск фейерверков в Ростове

Ростовчанам разрешили запускать фейерверки в общественных местах до 22:00. Фото Архив КП

Этой зимой из-за пандемии ростовчанам запретили запускать фейерверки с 22:00 до 7:00 утра в общественных местах.

- Физические лица могут получить как предупреждение, так и штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 6 до 15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели могут заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придется выложить от 150 до 200 тысяч рублей, - сообщили во время заседания антитеррористической комиссии Ростова-на-Дону.

Сейчас запрет не распространяется концерты и спектакли, однако их зрителям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса открытие главной городской елки пройдет в режиме онлайн. Ростовчане смогут увидеть церемонию, не выходя из дома. Власти считают, что это поможет снизить вероятность заражения горожан коронавирусом.

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