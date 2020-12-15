На ростовские улицы 25 декабря выйдут праздничные трамваи

Новогодние трамваи выйдут на ростовские улицы. Фото: администрация Ростова

В донской столице по улицам будут ходить праздничные трамваи.

Тематически украшенный транспорт выйдет на линию 25 декабря. Такие трамваи будут ходить вплоть до 31 декабря. Отметим, что в новогоднем электротранспорте будут находится артисты, которые станут развлекать, находящуюся в пути публику. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Кроме того, она рассказала на заседании в городской администрации, что новогодний трамвай пустят по трем маршрутам: №1, №4 и №10. А также на открытой украшенной платформе будут выступать творческие коллективы составом не более пяти человек.

Новогодний трамвай будет ходить по улицам с 11:00 до 13:00, если среди горожан это вызовет ажиотаж, то часы работы продлят.

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Ростовчанам придется ехать в защитных масках.

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