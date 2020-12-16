Сериал "Ростов" получил премию "Русский детектив"

Сериал про Ростов удостоился премии Фото: "КП" Архив

Еще один проект, связанный с Ростовом-на-Дону, стал лауреатом премии "Русский детектив".Об этом сообщает издание "Городской репортер".

Многосерийный фильм из 16 серий под названием "Ростов" победил в номинации "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив". Стоит отметить, что сериал вышел на экран в эфире телеканала НТВ еще в 2019 году.

В нем речь идет о двадцатых годах прошлого столетия. Советская милиция противостоит бандитской группировке, но во главе правоохранителей оказывается матерый вор-рецидивист. Заметим, что в сериале показывается якобы Ростов-на-Дону, но съемки в самом городе не проходили.

Картина основана на реальных событиях, о которых стало известно после проведения кропотливой работы. История обнаружилась в книге о преступности юга России, а сейчас правоохранители предпочитают не упоминать о ней. В сериале снялись именитые актеры - Иван Охлобыстин, Артур Смольянинов, Александр Головин и другие.

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