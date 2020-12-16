В Элисте разыскивают двух участников массовой драки

В Элисте разыскивают свидетелей и участников массовой драки Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия разыскивают участников массовой драки.

Это дело находится в разделе особо важных. Следствию удалось выяснить, что потасовка произошла еще 21 ноября около кафе «DoZari», которое находится на проспекте Остапа Бендера в городе Элисте. После этой драки двое мужчин с различными травмами были госпитализированы в БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева».

На данный момент в преступлении подозреваются двое местных жителей. Они уже объявлены в розыск. Это 21-летний Аксёнов Замба Ильич из поселка Аршан и 21-летний Разумов Ростислав Евгеньевич из Элисты.

- Сотрудники СУ СК России по Республике Калмыкия просят всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемых сообщить об этом в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по телефону 8-905-400-55-66, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Кроме того, следователи ищут и очевидцев произошедшего.

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