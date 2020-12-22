Молодой ростовчанин похитил железнодорожные колеса и сдал и в металлолом

В Ростове парень украл железнодорожные колеса Фото: "КП" Архив

В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В один из городских отделов полиции обратился директора одного из пунктов технического обслуживания вагонов. Он сообщил, что со склада кто-то похитил строительные комплектующие на сумму более 260 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Своей вины он отрицать не стал и сообщил, что приехал к складу на машине, вынес четыре железнодорожных колеса, погрузил их в авто,а затем сдал на металлолом. Стражи порядка также выяснили, что ранее парень уже был судим за аналогичное преступление.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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