В Ростове водитель сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся

В Ростове водитель сбил девочку на пешеходном переходе Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону водитель сбил школьницу и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел во вторник, 22 декабря, около половины восьмого вечера в Октябрьском районе на улице Особенной в районе дома № 58. По предварительным данным, неизвестный водитель на пока еще неизвестном автомобиле ехал по улице и не успел затормозить перед пересекающей дорогу 11-летней девочкой. Стоит отметить, что школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка получила различные травмы и ее доставили в больницу медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о нынешнем состоянии ребенка ничего не известно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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