Во вторник, 22 декабря, в Ростовской области стартовал декадник «Безопасности дорожного движения». Это означает, что дорожные полицейские с удвоенной силой в ближайшие дни будут проверять трезвость водителей. И это немудрено - конец года пора посиделок с друзьями, родственниками и коллегами - а значит, и соблазнов.Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, только за минувшие сутки на карандаш госавтоинспекторов попались 14 водителей, которые сели за руль подшофе. А против еще пятерых возбуждены уголовные дела за то, что повторно сели за руль в нетрезвом виде. К слову, за такое или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит до двух лет лишения свободы.- Цель такого декадника — он продлится до 31 декабря включительно - в том числе пропаганда недопустимости превышения скоростного режима и управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.