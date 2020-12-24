В донской столице задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.В ходе следствия стало известно, что 39-летняя ростовчанка под видом продавщицы очков пришла в квартиру ростовчанки. Дверь открыл сын женщины и впустил злоумышленницу в квартиру, где она и заявила, что мать парня должна ей денег за покупку очков. Пока он отвлекся, подозреваемая проникла в комнату и забрала их шкатулки всю наличку - порядка 70 тысяч рублей.Обнаружив пропажу потерпевшая обратилась в местный отдел полиции с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Позже стало известно, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление.- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДончанин выплатил задолженность по алиментам после ареста банковского счета.Ему запретили выезжать за границу.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!