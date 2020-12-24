В донской столице в лютый мороз забил новый коммунальный фонтан.Струя взметнулась в небо прямо рядом со злополучным мостом на улице Малиновского. В высоту она достигла порядка двух метров. Стоит отметить, что на улице стоит сильный мороз и в скором времени этот самый фонтан мог превратить саму улицу, да и проезжую часть в настоящий каток, на котором неминуемо бы произошли несколько ДТП.Ростовчане сняли происходящее на видео и опубликовали запись в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи с юмором отнеслись к инциденту.\\"В честь закрытия моста, видимо\\", \\"Это гейзер\\", \\"Так там строят мост или водовод?\\", \\"Потом напишут что из-за повреждения коммуникаций открытие моста переносится ещё на полгода...\\", - высказали свое мнение жители донской столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчередной коммунальный фонтан забил в Ростове.Порыв никто не приезжает ремонтировать уже в течение нескольких часов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!