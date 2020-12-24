Подписчики ростовчанки Полины Дибровой подметили заметно ухудшившийся внешний вид ее супруга.На днях девушка опубликовала снимок, на котором она в обнимку с Дмитрием Дибровым запечатлена в большой красивой комнате их дома. Красавица на фото любовно смотрела на мужа, чему тот, судя по эмоциям на лице, был очень рад. Но на самом деле фотография была размещена, чтобы похвастаться обновленными окнами, из которых теперь виден совершенно весь двор.- Не могу сказать, что прежнии вариант плохои , скорее, он другои . Но, в какои то момент мы поняли, что обкрадываем себя: за окном такая красота, а нам совершенно ничего не видно, - написала под снимком Полина.Но большинство подписчиков заинтересовались не окнами, а внешним видом известного телеведущего и супруга модели. Фолловеры отметили, что он сильно располнел и резко постарел.\\"Так бывает, стареют не постепенно, а за раз из-за перенесенного стресса, болезни. Я смотрю ваш муж очень сдал\\", - высказалась одна из подписчиц.Хотя, стоит отметить, что окна семьи тоже без внимания не остались:\\"Да, это очень красиво и правильно. Чудесное решение\\", - написал комментатор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Скоро Дима будет моложе тебя\\": Полина Диброва показала семейное фото.Подписчики поехидничали над семейным счастьем супругов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!