В донской столице с одного из елочных базаров были похищены сразу три хвойных дерева.Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки. Как рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети, двое парней жестоко избили охранника, затем прихватили с собой три елки, погрузили их в черный автомобиль неустановленной марки и скрылись на нем с места происшествия.Владелец торговой точки уже обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранители ведут поиски злоумышленников. По предварительным данным, в одной машине со злоумышленниками была еще и девушка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогоню на автомобилях устроили контрабандисты в Ростовской области.Они пытались скрыться от пограничников с нелегальными сигаретами.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!