Какие дороги перекроют в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону 2020-2021: уходящий год круто поменял планы ростовчан и было решено не перекрывать центральные улицы города, как это было во все предыдущие года.Причиной такого решения стала ударившая по всему миру пандемия коронавируса. Напомним, что ранее в новогоднюю ночь закрывалось движение по центральным улицам: Большой Садовой, Ворощиловскому и Буденновскому. Они становились абсолютно пешеходными и больше походили на всем известную Пушкинскую. Такие меры принимались в связи с проведением праздничных мероприятий.Но в этом году все празднования пройдут в онлайн-формате, поэтому необходимости в перекрытии движения нет. Ведь большинство ростовчан останутся отмечать главный праздник страны дома с родными и близкими.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Ростова и Нахичевани ограничат движение: рассказываем, где и когда.Дороги перекроют в начале нового года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!