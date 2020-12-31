В донской столице 30 декабря, днем, произошла авария с участием автомобиля «Киа Рио» и пешехода. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 15-летняя школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.Однако водитель, по всей видимости, не посчитал нужным пропустить ростовчанку. Иномарка наехала на девушку.- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка, отметили в ведомстве.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Ростовской области, на трассе «Ростов- Таганрог», 49-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», по предварительным данным, прямо за рулем потерял сознание. В результате иномарку занесло на полосу встречного движения. «Ситроен» врезался в «Хендай».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Супруги погибли, дети в больнице: Семья из Челябинска попала в страшную автокатастрофу на трассе в Ростовской областиИномарка столкнулась со встречным \\"КамАЗом\\" (подробнее).