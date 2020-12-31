В Ростовской области, в Мясниковском районе, произошла авария с участием автомобиля полиции. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, водитель «Ниссана» сель за руль, будучи изрядно пьяным.Из Чалтыря 23-летний парень поехал в Большие Салы. Но путь оказался не долгим. На дороге он не справился с управлением и врезался в машину ДПС.За рулем служебного автомобиля находился старший лейтенант полиции. Он был в форме и при исполнении своих обязанностей. В аварии никто не пострадал.- Вины полицейского в ДТП нет. Водитель «Ниссана» привлечен к административной ответственности, - добавил собеседник «Комсомольской правды – Ростов».Ранее мы сообщали о том, что в Ростове водитель иномарки сбил на пешеходном переходе подростка. Девочка с серьезными травмами доставлена в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области водитель за рулем потерял сознание и попал в авариюПострадал ребенок (подробнее).