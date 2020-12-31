В Ростове-на-Дону жителей многоэтажного дома, расположенного на улице Жмайлова, ждал неприятный сюрприз. Так, несколько машин на парковке около дома расписали оранжевой краской неизвестные.Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов.Злоумышленники написали на бамперах различные буквы. Для атовладельцев остается загадкой, кто это сделал.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что В Ростовской области, в Мясниковском районе, произошла авария с участием автомобиля полиции. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, водитель «Ниссана» сель за руль, будучи изрядно пьяным.Из Чалтыря 23-летний парень поехал в Большие Салы. Но путь оказался не долгим. На дороге он не справился с управлением и врезался в машину ДПС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил на пешеходном переходе подросткаДевочка с серьезными травмами доставлена в больницу (подробнее).