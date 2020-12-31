Как в Ростове-на-Дону будут работать МРЭО в январе 2021, рассказали в областной ГИБДД. Так, 3 и 4 января 2021 с 8:00 до 18:00 ростовчан будут принимать в регистрационно-экзаменационном подразделении, расположенном в Ростове по адресу 50 лет Ростсельмаша, 15. Это - отделение № 1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.5 и 6 января 2021 с 8:00 до 18:00 будут работать все подразделения МРЭО региона.8 и 9 января 2021 с 8:00 до 18:00 будут работать все подразделения МРЭО региона кроме РЭП с дислокацией в Ростове на 50 лет Ростсельмаша.10 января 2021 года с 8:00 до 18:00 прием будет вестись только в Ростове на 50 лет Ростсельмаша, 15.С 11 января МРЭО будут работать по обычному графику.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, как будут работать МФЦ в период январских праздников. О расписании читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какие дороги перекроют в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону 2020-2021: из-за пандемии главные улицы не станут пешеходнымиКакие дороги перекроют в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону 2020-2021: перекрывать движение не посчитали нужным (подробнее).