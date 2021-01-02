В Волгодонске (Ростовская область) вчера около двух часов дня произошло возгорание в квартире дома на улице Кошевого.Спасатели, прибывшие на место инцидента, локализовали возгорание за несколько минут. В ликвидации пожара принимали участие девять спасателей на трех спецмашинах.Хотя площадь возгорания была небольшой, в пожаре пострадал находившийся в квартире 54-летний мужчина, он отравился дымом. Спасатели оказали ему помощь на месте, а затем отправили на скорой в больницу. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Вчера, напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой в Ростове загорелся балкон многоэтажного дома и автомобиль «Волга». Оба инцидента обошлись без пострадавших.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.