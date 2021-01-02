В Ростовской области в первый день наступившего года кроме ЧП и происшествий происходили и позитивные события. Свет в роддомах увидели 107 малышей.В среднем в регионе за день появляются на свет примерно сто младенцев. В прошлом году в Ростовской области родились около 36 тысяч человек, подытожили в пресс-службе правительства Ростовской области. Около шестисот новорожденных появились в семьях, использовавших метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В течение года в области к такому методу потенциальные родители прибегли около полутора тысяч раз.Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала о том, что в регионе врачам удалось выходить около 600 недоношенных новорожденных. Часть из них имели экстремально низкий вес – от 600 граммов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.