В Ростовской области за минувшие сутки медики спасли от нового коронавируса 396 человек. Как сообщает правительство донского региона, за весь период пандемии опасное заболевание успешно перенесли 43 тысячи 156 жителей Дона.По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, в организме людей, переболевших COVID-19, вырабатываются антитела, которые в дальнейшем помогают справляться с коронавирусом.Сейчас в стационарах получают лечение 2604 человека, зараженных COVID-19. Медики приняли лечение о подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких – 275 человек.Донские врачи донского взяли под медицинское наблюдение 31 тысячу 544 человека. Все эти люди оказались на самоизоляции из-за подозрительных результатов теста и контакта с заболевшими COVID-19.С момента начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 2111 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!сть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM