38-летний водитель иномарки Hyundai Accent пострадал в аварии на 54-м километре трассы Ростов - Семикаракорск - Волгодонск, которая произошла около 9 часов утра в воскресенье, з января. Об этом сообщает региональное УГИБДД.По предварительной информации, на дороге автомобилист начал обгонять машину Opel Astra, которой управлял 28-летний дончанин. Водитель Hyundai Accent не справился с управлением, допустил наезд на левую обочину, а затем столкнулся с обгоняемым автомобилем.- В результате аварии пострадал водитель Hyundai Accent, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.Сейчас по факту аварии проводится проверка.Напомним, ростовских автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах. В Ростове и Ростовской области ожидается теплая погода, что спровоцирует туман.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле смертельной аварии на донской трассе в начале 2021 года прокуратура начала поверкуВ ДТП погибли четыре человека, еще трое - пострадали (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.