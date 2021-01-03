2021 год обещает быть весьма богатым на спортивные события в донской столице.- В Ростове-на-Дону стартовал Год спорта, - рассказали в пресс-службе ростовской мэрии.В первые дни января на Гребном канале «Дон» начались первые тренировки. Профессиональные спортсмены, любители физических упражнений и здорового образа жизни приходят на эту спортивную площадку, чтобы побегать по территории, позаниматься скандинавской ходьбой, а также отточить навыки управления велосипедом на специально созданном комплексе.Сейчас в донской столице для жителей разных районов города проводятся бесплатные занятия. Ростовчане могут поучаствовать в разминках, зарядках, специальных играх, а также сдать нормативы ГТО. Многим людям даже не придется далеко идти. Ростовчане могут выйти во двор и присоединиться к групповым занятиям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мечты сбываются!»: В семье известной пловчихи Юлии Ефимовой пополнениеРадостным событием спортсменка поделилась в первый день 2021 года (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.