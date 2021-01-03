В воскресенье, 3 января, на 62-ом километре трассы Ростов-Таганрог произошло тройное ДТП.По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Датсун» на дороге столкнулся с грузовиком «КамАЗ» и иномаркой «Шкода Рапид». Мужчина пытался выполнить обгон в месте, где это строго запрещено, что стало причиной столкновения со встречными машинами.- В аварии пострадали водитель «Датсун», водитель и пассажирка «Шкода Рапид», - рассказали в региональном УГИБДД по Ростовской области.Сейчас по факту произошедшей аварии проводится проверка.Напомним, похожая авария произошла на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгододонск. В аварии пострадал 38-летний водитель иномарки Hyundai Accent. Донской автомобилист начал выполнять обгон, но не рассчитал расстояние и спровоцировал аварию, а после вылетел с дороги в кювет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзбегать поездок по трассам в выходные рекомендовали в Ростовской областиСильный туман снизил видимость (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.